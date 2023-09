O navio-escola Sagres, que deveria estar na Doca de Alcântara, em Lisboa, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, está atrasado, confirma fonte oficial da Marinha ao SAPO24

A demora na chegada está relacionada com as condições de navegação no Atlântico e com as próprias características da embarcação. "O Sagres vai chegar mais tarde a Lisboa porque apanhou ventos contrários de algumas tempestades tropicais, nomeadamente a Emília", explica.

Contudo, prevê-se que o navio chegue a tempo do desfile naval da The Tall Ships Races, entre as 10h00 e as 13h00 de domingo.

O NRP Sagres iniciou a 18 de junho uma viagem rumo à América do Sul, onde participou nas celebrações do bicentenário da Marinha da Colômbia, mas acabou por sofrer uma avaria num dos geradores e foi reparado por um estaleiro colombiano porque o preço era "conveniente". Com este percalço, o navio acabou por estar mais dias no país.

Desde o anúncio da viagem, estava previsto que navegasse durante 73 dias, até ao final de setembro, o equivalente a cerca de 1.752 horas de navegação.