"Com início em 1956, as competições de Tall Ships têm o intuito de manter vivas as tradições dos grandes navios à vela". É assim que o evento é apresentado no site oficial, que anuncia a passagem dos gigantes do mar por Lisboa nos próximos dias, entre 31 de agosto e 3 de setembro.

Este ano, a regata teve início em Falmouth (15-18 de agosto) com rumo a La Coruña (24 a 27 de agosto), seguindo-se agora a etapa até Lisboa (31 de agosto a 3 de setembro). O percurso final tem como destino Cádiz (7 a 10 de setembro).

"As Tall Ships Races Magellan Elcano Series celebrarão a primeira circunavegação do mundo por Fernão de Magalhães e Sebastián Elcano há mais de 500 anos. A expedição histórica é uma das viagens mais importantes realizadas na história da navegação marítima e resume a experiência única e impactante das Tall Ships Races", é referido.

Na Doca de Alcântara vão estar navios que podem ser visitados, entre eles: Atyla (Espanha), Capitan Miranda (Uruguai), Challenge Wales (Reino Unido), Cuauhtemoc (México), Dar Mlodziezy (Polónia), Fryderyk Chopin (Polónia), Georg Stage (Dinamarca), Juan de Langara (Espanha), Maybe (Reino Unido), Stella Polare (Itália), Sagres (Portugal) e Vera Cruz (Portugal).

No dia 31 de agosto o recinto abre às 14h00 e encerra às 22h00. Nos dias 1 e 2 de setembro, o horário é alargado, entre as 10h00 e as 22h00. Já no dia 3 evento termina com o desfile náutico, das 10h00 às 13h00.

Depois das guerras mundiais, estas embarcações sofreram "grandes danos", uma vez que "ficavam paradas ou reduzidas a objecto de compensação das guerras". Com a Tall Ships Races, "amantes da vela perspectivaram nestas regatas a oportunidade de renascer as suas tradições, permitindo às gerações vindouras a oportunidade de desenvolverem as suas capacidades através de treino de mar em grandes veleiros".

"Devido ao sucesso da regata e à atenção mediática que atraiu, seguiram-se muitas outras edições que se realizam anualmente até aos dias de hoje". Por isso, a missão é "a mesma ao longo do tempo: Promover o treino de Vela e Mar junto dos Jovens de todo o mundo".