“Ver mais duas pessoas expostas ao ‘novichok’ no Reino Unido é, obviamente, profundamente perturbador e eu sei que a polícia vai investigar até ao fim o que aconteceu”, afirmou hoje Theresa May em Berlim, onde se encontrou com a homóloga, Angela Merkel.

A chefe do Governo britânico falava sobre o caso de um casal, ambos de 44 e 45 anos e de nacionalidade britânica, atualmente hospitalizados e em estado crítico após se terem sentido mal no sábado em Amesbury, cerca de 150 quilómetros a sudoeste de Londres.

Na quarta-feira à noite, após concluídos testes num laboratório especializado em armas químicas, as autoridades confirmaram que a substância desconhecida a que tinham sido expostos se trata de um agente neurotóxico de nível militar de origem russa chamado ‘novichok’.

Esta substância é a mesma que esteve na origem do ataque a Sergei Skripal, um britânico de origem russa com 66 anos que tinha sido agente duplo dos dois países, e a filha de 33 anos, Yulia, de nacionalidade russa, no início de março na cidade vizinha de Salisbury.