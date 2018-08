A primeira-ministra britânica, Theresa May, procurou hoje em França o apoio do Presidente, Emmanuel Macron, para o seu plano de 'Brexit', que defende um mercado comum de bens britânico-comunitário com alguma harmonização da regulamentação.

A sua ofensiva diplomática decorreu no forte de Brégançon, a residência oficial de verão dos Presidentes franceses, com vista sobre o Mediterrâneo, e insere-se numa série de viagens que a dirigente conservadora e alguns dos seus ministros efetuarão durante o verão a vários países europeus para impulsionar a sua posição. Durante cerca de duas horas, Macron e May, que chegou pontualmente às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) à residência presidencial no sul do país, mantiveram uma reunião de trabalho, sem declarações à imprensa no final, seguida de um jantar privado a quatro, com os respetivos cônjuges, Brigitte Macron e Philip May. Theresa May é a primeira dirigente estrangeira recebida por Emmanuel Macron em Brégançon, cuja gestão o Eliseu retomou recentemente ao Centro dos Monumentos Nacionais (CMN) para que voltasse a ser local de férias de verão do Presidente e este possa aí acolher convidados internacionais. Nas poucas imagens captadas do encontro, que concentrou nas imediações do forte cidadãos desejosos de ver os dois líderes europeus, ambos exibiam um ar descontraído.