“Sendo público que ele [Tiago Mayan] não é propriamente o meu fã número 1, o facto de ter vindo mostra que o partido está completamente unido à volta desta candidatura e isso é bom”, afirmou o cabeça de lista da IL ao Parlamento Europeu, João Cotrim de Figueiredo no final de uma arruada na foz, no Porto.

Em abril, Tiago Mayan Gonçalves, que foi candidato da IL às eleições presidenciais de 2021, adiantou que quando houver eleições na IL estará pronto para encabeçar uma candidatura à liderança, apresentando juntamente com duas centenas de liberais um manifesto para refundar o partido.

Naquela ocasião, Mayan Gonçalves apresentou sob o lema "Unidos pelo liberalismo" um manifesto "de coragem, inovação e liberdade" cuja primeira promessa é "refundar o partido em valores e princípios liberais" e "apresentar uma liderança forte, carismática e verdadeiramente liberal".

Tiago Mayan, que chegou com mais de 30 minutos de antecedência à foz, cumprimentou Cotrim de Figueiredo à sua chegada e trocou palavras de circunstância e, depois, esteve sempre na cauda da arruada.

Quando a arruada terminou, momento durante o qual o primeiro da lista da IL apelou ao voto no domingo, Tiago Mayan abandonou à pressa o local sem prestar declarações aos jornalistas.

Já Cotrim de Figueiredo, quando questionado sobre se falou com Tiago Mayan, contou que agradeceu a sua presença, tal como agradece a presença de todas as pessoas que participam na sua candidatura.

Com quem se cruzava, Cotrim de Figueiredo dizia que podia confiar na sua candidatura “não só do ponto de vista do cumprimento das promessas”, mas da sua “qualidade de trabalho”.

“Desta vez não há desculpas para não votarem, estejam no campo ou na praia podem ir votar porque as eleições europeias são mesmo importantes”, disse Cotrim de Figueiredo a um grupo de pessoas que convivia numa esplanada junto à praia.

E acrescentou: “Vão votar e, uma vez que lá estão, votem naquela candidatura que mais confiança vos oferece relativamente às mudanças que é preciso fazer na Europa”.

O candidato a eurodeputado explicou que tem constantemente apelado ao voto nas eleições europeias, que acontecem no domingo, porque não quer estar a discutir “duas ou três horas” a percentagem da abstenção.

Mostrando-se confiante num resultado “muito bom” no domingo, resultado esse que não quis especificar apesar da insistência, Cotrim de Figueiredo revelou que o objetivo é mostrar que o projeto liberal “tem muito futuro em Portugal”.