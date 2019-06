"Estou a tentar concentrar-me na minha respiração e controlar o meu ataque de pânico, enquanto tento carregar o meu telefone ligando-o em cada entrada USB que encontro", continua.

As tentativas foram inúteis porque a energia elétrica no avião estava desligada.

Depois de conseguir entrar na cabine do piloto, Adams abriu uma das portas da aeronave, mas 15 metros separavam-na do chão.

Tiffani Adams acabou por conseguir chamar à atenção do motorista de um carro de bagagens com sinais luminosos. O homem encontrou a passageira sentada, com as pernas para fora do avião.

"Ele está em choque, pergunta-me como eles me deixaram no avião. Eu pergunto o mesmo", escreveu a passageira.

A Air Canada pediu desculpas pelo incidente e afirmou ao canal CTV que está a investigar o ocorrido, sem porém divulgar detalhes.

Tiffani Adams, por sua vez, diz que não consegue dormir bem desde então, vítima de pesadelos.