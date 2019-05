Woods, de 43 anos, regressou ao primeiro plano do golfe com o triunfo Masters de Augusta, disputado em abril e que venceu pela quinta vez, depois de triunfos em 1997, 2001, 2002 e 2005, no que foi o seu 15.º título em torneios ‘major’.

Tiger Woods não vencia há 11 anos, depois de quatro operações às costas, entre 2014 e 2017.

O seu palmarés no 'Grand Slam' contabiliza também três sucessos no US Open (2000, 2002 e 2008), três no British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro no PGA Championship (1999, 2000, 2006 e 2007).

Segundo classificado à entrada para a quarta e última volta, Tiger Woods marcou 70 pancadas, duas abaixo do par, e terminou com um agregado de 275 (13 abaixo), menos duas do que o trio composto pelos compatriotas Dustin Johnson, Xander Schauffel e Brooks Koepka.