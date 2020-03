“Pela nossa cidade e pela sua saúde: fique em casa!” é o título da publicação na página da revista Time Out, proprietária do espaço localizado no edifício histórico do Mercado da Ribeira, que anuncia o seu encerramento temporário.

“Esta noite fecharemos o Time Out Market Lisboa pelo tempo que for necessário para colaborar no esforço conjunto de cidadania que é a quarentena voluntária”, refere.

Assim, a situação será reavaliada todas as semanas, “mas enquanto houver este motivo de força maior, que é o risco de saúde pública provocado pelo Covid-19, não facilitaremos situações de contágio”.

“É tempo de proteger os nossos funcionários, as suas famílias e a comunidade em geral. Aliamo-nos assim ao apelo do Governo para limitar ao máximo possível as situações de convívio social. Gostávamos de dizer que vamos ser breves. Mas não depende só de nós – depende de todos”, explica.