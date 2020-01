A resolução, apresentada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio da Costa Babo, estabelece a atribuição de uma verba, cujo valor não foi divulgado, para compra de equipamento, vestuário e adaptação de espaços físicos específicos para diagnóstico de eventuais casos clínicos, segundo comunicado do Conselho de Ministros.

As medidas aprovadas, prossegue o comunicado, preveem igualmente que essa verba possa ser usada também “para suportar despesas com a retirada de cidadãos timorenses residentes nas zonas críticas da província chinesa afetada e com a sua deslocação para as cidades de Pequim ou Xangai, estadia ou outras relacionadas”.

Sem indicar o número de timorenses, estudantes ou outros, que atualmente se encontram na zona afetada, a resolução do Conselho de Ministros, determina a “aquisição urgente” de termómetros e equipamentos de proteção individual “para reforço do controlo e identificação de casos suspeitos nos postos de passagem fronteiriços”.

A Resolução do Governo refere ainda que, perante casos suspeitos de doença, será assegurada a existência de áreas de isolamento nos postos de fronteira até ao transporte para o Hospital.

O Governo timorense tinha já anunciado há uma semana estar as implementar medidas preventivas, incluindo a verificação da temperatura dos visitantes nas fronteiras do país, para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, que causou 132 mortos desde o final do ano.