Pouco depois do apagão, o ministro das Obras Públicas, Salvador Pires, deslocou-se com membros da sua equipa à central de Hera para se inteirar da situação, divulgando fotos da visita no Facebook.

O apagão afetou telecomunicações, com problemas de conexões em algumas redes, tendo a cidade de Díli ficado praticamente às escuras com algumas estruturas, como hotéis, embaixadas, o Palácio do Governo ou alguns condomínios residenciais a operarem geradores.

Nas últimas semanas, o Governo tem vindo a recuperar várias avarias em pontos da capital, tendo feito a reparação de vários candeeiros em ruas e parques, alguns dos quais sem funcionar há vários anos.

As reparações e melhorias na rede inserem-se, em parte, nos preparativos para as comemorações do 20.º aniversário da consulta popular em que a ampla maioria dos timorenses escolheu a independência, em 30 de agosto de 1999.