“Timor-Leste continua a promover a construção da paz e do Estado, através da partilha da experiência sobre a reconciliação e a justiça, da solidariedade e no apoio técnico na área de eleições com o g7+ (…), esperamos que a g7+ se torne, durante esta Assembleia-Geral, um membro observador, e apelamos a todos os Estados-membro a aceitarem esse pedido”, afirmou o responsável da diplomacia timorense, na sua intervenção na sede da ONU, em Nova Iorque.

O g7+ é uma organização intergovernamental que junta Estados frágeis, países que enfrentam conflitos ativos ou que têm experiência recente de conflito e fragilidade, criado em 2010 por iniciativa de Timor-Leste e que tem o seu secretariado sediado em Díli.

A organização, que tem a sua sede europeia em Lisboa, é composta por 20 países: Afeganistão, Burundi, Chade, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Haiti, Iémen, ilhas Comores, ilhas Salomão, Libéria, Papua Nova Guiné, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Serra Leoa, São Tomé e Príncipe, Somália, Sudão do Sul, Timor-Leste e Togo.

Durante o seu discurso, Dionísio Soares Babo destacou ainda as relações externas de Timor-Leste.

“Aprofundamos as nossas relações não só com Indonésia e Austrália, mas também com todos os membros da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático], e aguardamos serenamente uma decisão do nosso pedido de adesão a esta organização”, sublinhou o ministro timorense, que abordou as relações com os países lusófonos.