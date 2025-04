Fieis depositam flores aos pés de uma estátua de Maria no Jardim de Lecidere, bairro da capital timorense onde está localizada a residência do arcebispo de Díli, Timor-Leste, 22 de abril de 2025. A morte do Papa Francisco emocionou Timor-Leste, um dos países mais católicos do mundo, a seguir ao Vaticano, levando hoje milhares de pessoas às igrejas e a outros locais para rezar por “mais um santo no céu”. ANTÓNIO AMARAL/LUSA

Lusa