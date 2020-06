As Termas de Chaves, no distrito de Vila Real, ainda não foram autorizadas a reabrir e os vários comércios nas imediações, apesar de alguns já estarem abertos, estão a sofrer com a falta de clientes que frequentam habitualmente o balneário flaviense e que até têm ligado a perguntar a data da reabertura.

“Trabalhamos muito quer com os termalistas quer com os trabalhadores das termas. Tínhamos muitos clientes, mas este ano está a ser um caos”, conta à agência Lusa a proprietária de um restaurante mesmo ao lado do edifício das termas.

Para Paula Rodrigues, a zona envolvente das Termas de Chaves é muito turística e, além dos termalistas, também depende muito dos ‘vizinhos’ espanhóis, que ainda não podem atravessar a fronteira.

“Estou ansiosa, quer pela abertura das termas quer pela abertura das fronteiras”, realça a proprietária do restaurante Dubai que tem também uma esplanada virada para as termas.

Do outro lado da estrada, o Petrus Hotel ainda não reabriu desde que foi forçado a encerrar devido à pandemia e também aguarda a reabertura das termas.

O gerente da unidade hoteleira que emprega habitualmente cerca de 12 trabalhadores, e que está atualmente em ‘lay-off’, explica que sem turismo e sem as termas a funcionarem não compensa estar aberto neste momento.

“O ano passado foi um bom ano e este ano iria ser ainda melhor, pelas indicações dos primeiros meses, mas a pandemia vai fazer com que seja o pior de sempre”, atira Pedro Teixeira.