"Se eu estava preparado para ser presidente da República em 2016 e em 2021, estou muito mais preparado [agora]. Passaram-se dez anos, hoje percebo que o povo está arrependido e sabe que pode contar comigo", disse à TSF.

Tino de Rans estava em Viana do Castelo, durante a oitava etapa da Volta a Portugal. "É o melhor estádio do mundo, que é a rua. A rua tem muito a ver comigo, o meu gabinete é a rua", disse.

"Este desporto é praticado na rua e vai à casa de todas as pessoas. Também tem muito a ver também com o carteiro que vai levar as cartas. Eu acho que esta gente, uma vez por ano, leva alegria às aldeias do país, que muitas vezes são esquecidas durante o ano", afirmou ainda.

Nas eleições presidenciais de 2016, Vitorino Silva obteve o sexto lugar, com 3,28% dos votos. Já em 2021, ficou em sétimo e último lugar, com 2,94% dos votos.