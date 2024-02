O principal suspeito da morte de uma criança de sete anos, em Setúbal, é o seu tio, que já identificado pelas autoridades. É o que adianta a edição de hoje do Jornal de Notícias, revelando também que a casa do alegado atirado encontra-se vazia e a polícia crê que terá fugido.

A Polícia Judiciária já tinha anunciado esta quarta-feira acreditar que o incidente tratou-se de “um disparo acidental” de caçadeira, contrariando assim a tese inicial de que o tiro teria sido efetuado de forma deliberada a partir de uma viatura em movimento. Esta versão terá sido criada para encobrir o verdadeiro autor.

Segundo o JN, o homem terá efetuado o disparo em plena via pública para intimidar o pai da criança, com quem mantinha conflitos, mas acabou por atingir o menino de sete anos. A avó da criança, que também foi atingida pelo disparo, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

A criança foi atingida na cabeça durante a tarde de domingo, tendo sido transportada em estado crítico para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e depois transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde viria a ser declarado o óbito.

A PJ, ainda no terreno, terá encontrado um vídeo que demonstra como não houve qualquer carro a entrar na Avenida da Bela Vista para efetuar disparos. Pelo contrário, as imagens revelam um indivíduo "empunhando uma caçadeira a entrar num carro e arrancar, enquanto outro carro, que teria a criança no interior, acelera no sentido contrário, a caminho do hospital", escreve o JN.