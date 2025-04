Em comunicado, o organismo explicou que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM acionou, às 16h15, uma ambulância dos Bombeiros do Seixal e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta para "assistência a uma grávida (40 semanas e 1 dia) que se encontrava nas Paivas, Seixal".

"À chegada das equipas, verificando-se que se tratava de um parto iminente, o mesmo foi realizado no local pela equipa médica da VMER com o apoio dos Bombeiros", pode ler-se.

"A grávida e bebé foram depois transportados em segurança para o Hospital de Setúbal, que tinha a urgência de obstetrícia a receber serviços CODU", acrescentou.

Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos do Seixal, Brázio Romeira, tinha adiantado que a ambulância chegou ao local às 16:24, estando já junto à grávida a VMER.

Enquanto aguardavam por indicações do CODU para saber para onde se deveriam dirigir, dado que as urgências de obstetrícia do hospital de Almada estão fechadas, a grávida entrou em trabalho de parto e a criança, um menino, nasceu às 16:45, referiu, acrescentando que ambos estão bem.

Este foi o segundo parto realizado numa ambulância dos Bombeiros Mistos do Seixal em menos de uma semana.

Na madrugada de domingo de Páscoa uma grávida de 37 semanas teve o bebé numa ambulância dos bombeiros do Seixal antes de chegar ao hospital em Lisboa, para onde tinha sido encaminhada.

Em declarações à agência Lusa a propósito deste caso ocorrido na Páscoa, o presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal explicou que foram acionados pelo CODU para uma situação de uma grávida de 37 semanas "com contrações significativas", tendo sido solicitado o seu transporte para o Hospital de S. Francisco Xavier, uma vez que as urgências do Garcia de Orta, em Almada, estavam encerradas.

Brázio Romeira adiantou que foi também acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e, durante o caminho, acabou por ter de ser feito o parto na ambulância.

"É difícil de compreender estas situações que estão a acontecer constantemente devido aos constrangimentos nas urgências dos hospitais e, no caso do Garcia de Orta, com graves consequências para a população do nosso concelho", frisou o presidente dos Bombeiros do Seixal.

Três urgências vão estar fechadas no feriado de 25 de abril, número que sobe para seis no sábado e no domingo, a maioria de obstetrícia e ginecologia, segundo a informação publicada no Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as Escalas de Urgência do Serviço Nacional de Saúde, atualizadas pelos hospitais, vão estar encerradas na sexta-feira as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital Amadora-Sintra e do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

No sábado, está previsto o encerramento dos serviços de urgência destas especialidades nos hospitais de Almada, do Barreiro, Vila Franca de Xira e do Hospital Distrital de Santarém (Obstetrícia).

Durante os três dias, o serviço de urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, vai estar condicionado, recebendo apenas casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).