De acordo com o jornal francês Le Figaro, o atirador e um segundo indivíduo foram detidos perto da Presidência da República e do Ministério do Interior.

Os polícias no local reagiram de imediato e julga-se que as instituições não eram visadas, já que o tiro foi disparado para o ar.

O incidente ocorreu às 19h15 locais. Segundo o Le Parisien, um agente ficou levemente ferido quando apreendeu o morteiro.