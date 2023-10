O tiroteio ocorreu pelas 17h, hora local (11h da manhã em Portugal), no Centro Comercial Siam Paragon. De acordo com o Coronel Noppadol Thiammekha, em declarações à CNN, as autoridades já apreenderam o suspeito, como mostram as imagens captadas pelas câmaras de segurança.

As autoridades estão a agora a rever os danos causados pelo atacante de 14 anos. De acordo com a AFP, está registado até ao momento 1 morte e seis feridos, dois dos quais em estado grave.

"Foi inicialmente relatado que três estavam mortos, mas na verdade apenas uma pessoa morreu", disse Yuthana Srettanan, diretor do Centro de Emergência de Erawan, aos jornalistas, citados pela AFP.

O primeiro-ministro tailandês já se pronunciou sobre este incidente. No Twitter, o governante afirmou que "ordenou à polícia uma investigação. A minha maior preocupação é com a segurança da população".

Mais de 10 milhões de habitantes na Tailândia têm armas. De acordo com a Small Arms Survey (SAS), investigadora suíça, os números dizem que a cada 100 pessoas existem 15 armas. De acordo com a mesma empresa, cerca de 6,2 milhões de armas estão legalmente registadas.

Na Tailândia, tiroteios destes são raros, mas, em outubro do ano passado, pelo menos 36 pessoas foram mortas num ataque num jardim de infância, no noroeste da Tailândia, o ataque mais mortífero neste país.

(notícia atualizada às 14h00)

*com AFP