Em conferência de imprensa chefe de polícia de Madison, Shon Barnes, informou inicialmente que pelo menos cinco pessoas foram mortas no incidente, tendo sido revisto o número mais tarde, passando a duas, incluindo o suposto atirador, identificado como um menor que as autoridades encontraram morto quando chegaram à escola. A identidade do atirador ainda não era conhecida. Pelo menos cinco pessoas foram transportadas do local para hospitais da área, disse Barnes.

O tiroteio ocorreu pouco antes das 11h no horário local (18h00 em Portugal).

"Hoje é um dia muito triste, não apenas para Madison, mas para todo o nosso país, onde mais um chefe de polícia está a dar uma conferência para falar sobre a violência na nossa comunidade", disse Barnes citado pela agência Reuters.

O tiroteio ocorreu na Abundant Life Christian School, uma instituição privada que ensina cerca de 400 alunos do jardim de infância ao 12.º ano, informou o Departamento de Polícia de Madison nas redes sociais.

Já existem neste momento vários vídeos gravados no local nas redes sociais que mostram uma grande resposta de emergência, incluindo polícia, ambulâncias e veículos de bombeiros.

Joe Biden foi informado sobre o acidente tal como o governador do Wisconsin Tony Evers, afirmando estar a "monitorizar de perto o incidente".

"Estamos a rezar pelas crianças, pelos educadores e por toda a comunidade da escola, enquanto aguardamos mais informações. Somos gratos pelos socorristas, que estão a trabalhar rapidamente para responder" a este incidente, reagiu o governador na rede social X.

Houve 322 tiroteios em escolas este ano nos EUA, de acordo com o site K-12 School Shooting Database. Esse é o segundo maior total de qualquer ano desde 1966, de acordo com o banco de dados - superado apenas pelo total do ano passado, com 349 tiroteios desse tipo.

Com agências.