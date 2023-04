A cidade do Porto foi esta manhã palco de um tiroteio, concretamente na rua da Alegria, de acordo com o Jornal de Notícias.

"A ocorrência foi registada pelas autoridades por volta das 9.30 horas. Dois homens envolveram-se em confrontos físicos e um deles baleou o outro no pescoço e na perna", lê-se no site do JN.

O ferido terá sido transportado para o Hospital de São João, sendo que a Polícia Judiciária está agora encarregue do caso.