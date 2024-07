A informação foi avançada pelo o jornal “Bild” que avançou a informação citada pela Reuters, a quem a polícia confirmou as vítimas. Segundo o jornal, as autoridades afirmaram que no local foi colocado um dispositivo policial.

O atacante era um caçador, o crime ocorreu junto a um complexo de piscinas que foi imediatamente isolado pela polícia que está na área.

Segundo a polícia, os investigadores acreditam que se terá tratado de um crime dentro de uma família.

Do ataque resultaram três mortos, incluindo o autor do crime. As autoridades acrescentam que duas mulheres também ficaram gravemente feridas e foram levadas para o hospital.

As informações iniciais referiam que um homem armado teria atacado várias pessoas no bairro de Lautlingen, na cidade alemã de Albstadt, causando mortos e ferido

O Estado de Baden-Württemberg fica a oeste Munique.

Importa lembrar que Berlim recebe hoje a final do Europeu de futebol masculino.