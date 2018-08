Um tiroteio em Fredericton, capital da província de New Brunswick, no Canadá, fez pelo menos quatro mortos ao final da manhã (em Lisboa) desta sexta-feira. Um suspeito foi detido.

A polícia da cidade de Fredericton confirmou que existem pelo menos quatro vítimas mortais resultantes de um tiroteio e pediu para que a população evite a área de Brookside Drive.

Através da sua conta de Twitter, apelou também para que os habitantes próximos do local "fiquem em casa com as portas trancadas durante este período", adiantando que dará mais informações assim que possível.

Na publicação mais recente da polícia de Fredericton naquela rede social, as autoridades confirmam a detenção de um suspeito e informam que a área vai continuar interdita enquanto as investigações estiverem a decorrer.

No entanto, não fornece mais detalhes sobre o tiroteio ou aquilo que está na sua origem.

De acordo com a Canadian Broadcasting Corporation (CBS), emissora pública de rádio e televisão do Canadá, o incidente ocorreu numa área residencial.

Um repórter da televisão local, de acordo com a BBC, afirmou ter ouvido quatro disparos. Todavia, trata-se de informação não oficial e não confirmada.

Nick Moore, jornalista da CTV Atlantic, publicou um vídeo na sua conta do Twitter, onde é possível observar os veículos de emergência à porta de uma residência no local.