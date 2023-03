Na escola Covenant School, uma escola cristã privada situada em Nashville, Tennessee, um atirador acabou por matar seis pessoas, segundo a televisão NBC. O departamento metropolitano da polícia de Nashville confirmou que suspeito do tiroteio foi controlado pelas autoridades e morto na sequência da ação policial.

De acordo com a CNN, este é o 19.º ataque a uma escola ou universidade em 2023 com, pelo menos, um ferido. Na semana passada, no Colorado, dois membros do corpo docente foram mortos por um aluno numa Escola Secundária.