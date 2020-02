Na quarta-feira, o Instituto das Artes Cénicas e da Música de Espanha, afeto ao Ministério da Cultura, anunciou o cancelamento da participação de Plácido Domingo nas atuações previstas para os dias 14 e 15 de maio no Teatro da Zarzuela, em Madrid.

A decisão foi tomada “em solidariedade com as mulheres afetadas” nos casos de denúncia de assédio sexual contra o tenor, como referiu o organismo em comunicado citado pela imprensa espanhola.

Ainda na quarta-feira, reforçando a decisão, o ministro espanhol da Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmou que Espanha é o primeiro país europeu a cancelar atuações de Plácido Domingo. É “um dever, mais do que um gesto, de solidariedade com elas”.

Segundo o calendário de espetáculos na página oficial, em maio, Plácido Domingo tinha previsto uma atuação no Festival de Úbeda, nesta localidade espanhola, cinco apresentações de “La Traviata” no Teatro Real e duas no Teatro da Zarzuela, ambas em Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, a participação de Plácido Domingo foi cancelada em todas estas datas.

Isto acontece na semana em que o cantor de ópera espanhol Plácido Domingo pediu perdão às 20 mulheres que o acusaram de assédio sexual nos Estados Unidos: “Quero que elas saibam que estou sinceramente desolado pelo sofrimento que lhes causei. Aceito toda a responsabilidade dos meus atos”, indicou o cantor de 79 anos em comunicado publicado na terça-feira.

O pedido de desculpas surge após o sindicato norte-americano dos cantores de ópera ter divulgado os resultados de um inquérito independente, iniciado em setembro sobre as acusações de assédio dirigidas a Plácido Domingo, concluindo que Plácido Domingo “teve um comportamento inapropriado, desde o ‘flirt’ até aos avanços sexuais, no interior e exterior do seu local de trabalho”.