Após o Conselho Geral de 24 de outubro, Tomás Correia anunciou que a sua saída ocorreria hoje, 15 de dezembro, após a festa de Natal da Mutualista, que decorreu no sábado no Parque das Nações, em Lisboa.

Antes de entrar no Montepio, em 2004, Tomás Correia foi administrador da Caixa Geral de Depósitos desde 1996, destacando-se na área internacional do banco.

Entrou no Montepio em 2004 pelas mãos do presidente José da Silva Lopes e assumiu a presidência da mutualista quatro anos depois, na sequência da reforma do presidente.

Desde então manteve-se à frente da mutualista, tendo estado envolvido na separação estatutária entre a Associação Mutualista e a Caixa Económica Montepio Geral, hoje conhecida como Banco Montepio, que gere o negócio bancário.