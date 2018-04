Só nos últimos anos, a areia já tomou conta do cemitério do município, dando o mesmo destino ao novo que foi entretanto construído "sem que ninguém tivesse sido lá enterrado”.

"O deserto continua a ameaçar, porque é um fenómeno natural. O que o IDF tem feito é minimizar a situação, plantar árvores no deserto para conter o avanço das areias", explica este engenheiro agrónomo, de 46 anos, desde 1995 dedicado à contenção do avanço do deserto para a localidade.

Até 1975, como contou à Lusa Lucas Lipulene, responsável no Tômbwa do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), chegou a ser implantada uma zona de contenção, com plantação de árvores, ao longo de 100 hectares.

A proteção da localidade, envolvida por todos os lados pelo deserto e com saída apenas pelo mar, começou em 1931, quando ainda se chamava Porto Alexandre e era um importante porto pesqueiro do período colonial português.

Estradas cobertas pela areia do deserto trazida pelo vento são de resto um cenário recorrente no Tômbwa, nos últimos anos, obrigando à constante atenção das autoridades locais.

"É um dos motivos que às vezes nos faz perder o sono, o avanço das areias", desabafa à Lusa Benvinda Mateus, administradora-adjunta do município do Tômbwa, já lá vão oito anos.

Com o apoio do Governo de Israel, as autoridades da província do Namibe têm em curso um plano de reflorestação que já permitiu a colocação de 20.000 estacas de Tamarix, arbusto nativo angolano e que ainda leva dois anos a atingir um metro de altura.

Juntamente com outras espécies, está a permitir "fixar as dunas" e, ao mesmo tempo, produzir alimento para os animais. Uma proteção que funciona como uma nova barreira à volta da cidade e que conta já com 20 quilómetros de extensão, juntando-se à distribuição de plantas e árvores à população

"Isso tem ajudado a combater a desertificação", admite, por seu turno, Lucas Lipulene.

A província do Namibe, onde se insere o município do Tômbwa, é constituída em 60% por deserto, limitando a ocupação do território, pelo que a esperança está concentrada na salvaguarda do município do litoral angolano mais a sul

"Já vai minimizar", atira Benvinda Mateus, sobre o projeto financiado pelo Governo israelita, admitindo a necessidade de realização de estudo de impacto ambiental sobre os efeitos que a areia do deserto tem nas acessibilidades do município, cuja única estrada alcatroada é a que liga atualmente à capital da província, a cerca de 100 quilómetros de distância.

"Mas estamos no deserto, temos fortes ventos e é a natureza que manda", remata a administradora-adjunta.