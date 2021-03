Numa nota publicada no 'site' da Presidência, o Presidente da República destaca "a dedicação e empenho de todos os jogadores", felicitando também a equipa técnica e a Federação de Andebol de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se ao guarda-redes Alfredo Quintana, do FC Porto e da seleção, que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Depois de vencer, nos últimos segundos, a França por 29-28, a 'armada' lusa 'carimbou' o passaporte para a capital japonesa, elevando para 54 o número de atletas apurados, uma vez que serão convocados 14 andebolistas para representar Portugal na prova.

O apuramento, conseguido no torneio pré-olímpico, garante ainda a presença numa modalidade coletiva em Tóquio2020, a única que ainda podia conseguir esta qualificação, lograda após vencer a Tunísia (34-27) no primeiro jogo e perder ante a Croácia (25-24) no sábado, na competição que decorreu em Montpellier, França.

O andebol português vai estrear-se em Jogos Olímpicos.