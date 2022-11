Os tornados atingiram intensamente McCurtain County, Oklahoma, no canto sudeste do Estado. Cody McDaniel, o responsável do condado pela emergência, confirmou uma morte, sem fornecer detalhes.

A pequena cidade de Idabel viu uma igreja, o centro de saúde e uma escola serem dilaceradas.

“Houve uma destruição total nos lados sul e este de Idabel”, afirmou Steven Carter, coordenador da emergência para McCurtain County, citado pela Texarkana Gazette.

Carter disse à equipa do jornal que na sexta-feira ainda havia pessoas por resgatar.

O governador, Kevin Stitt, revelou que foram enviados para a área de Idabel equipas de socorro e resgate, assim como geradores.

“Rezando pelos habitantes de Oklahoma atingidos pelos tornados de hoje”, escreveu na rede social Twitter.

Keli Cain, do Serviço de Emergência de Oklahoma, indicou que pelo menos outros três condados foram atingidos por tempestades, que causaram cheias em algumas áreas.

O Serviço Meteorológico Nacional informou que foram também reportados tornados no Texas e no Arkansas e que um sistema de tempestade se dirigia para Louisiana.

No Texas, as autoridades no Condado de Lamar disseram que pelo menos 50 casas ficaram danificadas ou destruídas e 10 pessoas foram assistidas num hospital, incluindo duas com ferimentos graves. Não foram reportadas mortes até ao momento.

O juiz Brandon Bell, a mais alta autoridade eleita do condado, declarou área de desastre, um passo para obter apoio federal e financiamento.

A declaração de Bell refere que pelo menos duas dezenas de pessoas ficaram feridas no condado.

Uma das comunidades duramente atingidas foi Powderly, a cerca de 72 quilómetros a oeste de Idabel e a cerca de 193 quilómetros a nordeste de Dallas.

Tanto Powderly como Idabel situam-se perto da fronteira do Texas com Oklahoma.

O gabinete do xerife do condado de Lamar e o Serviço de Emergência reportaram que o tornado chegou a terra pouco depois das 16:00 e que se dirigiu para norte-nordeste através das comunidades de Hopewell, Caviness, Beaver Creek e Powderly.

Randi Johnson, chefe dos Bombeiros Voluntários de Powderly, disse ao jornal The Paris News não ter conhecimento de alguém ter morrido, mas de feridos sim.

“Vai demorar muito tempo a esclarecer isto, mas a comunidade está unida”, declarou Johnson: “É mesmo doloroso de ver”.

As igrejas abriram as portas para servirem de abrigo às pessoas cujas casas foram atingidas.