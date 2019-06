Opinião idêntica tem o dirigente da Acapo Joe Eustáquio, reconhecendo que a comunidade portuguesa lidera nos setores profissionais "económico, comercial e industrial".

Além disso, "marca a sua visibilidade à volta da cultura e do folclore melhor do que qualquer outro grupo étnico de Toronto. É a única comunidade étnica que organiza uma parada (com estas dimensões) em celebração do seu dia. A comunidade devia-se orgulhar daquilo que fazemos pela nossa paixão e por aquilo que representamos", declarou.

Apesar de a emigração ter começado há 67 anos, há registos que provam que os portugueses já passaram pelo Canadá há mais de 500 anos, como o monumento em S. John's, na Terra Nova, que homenageia os pescadores de bacalhau que por ali estiveram há meio século.

O monumento foi inaugurado em 2001 pelo Presidente da República na altura, Jorge Sampaio.

As comemorações da Semana de Portugal de Toronto têm como ponto forte a Parada do Dia de Portugal, no dia 08 de junho, às 11:00 (16:00 de Lisboa), que atrai milhares às ruas de Toronto.

No dia 06 de junho, entre as 18:00 e as 21:00 (horas locais), na Peach Gallery, será inaugurada a exposição ‘Fio de Ternura', da autoria de Joaquina Pires, que retrata textos e fotografias na relação entre avós e netos das comunidades portuguesas de Toronto e de Montreal (Quebeque).

O governo canadiano calcula que existem mais de 480 mil portugueses e lusodescendentes no país.