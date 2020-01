O programa arranca no dia 21 de fevereiro, de manhã com o corso escolar, em que são esperadas oito mil crianças e jovens, à tarde com o Baile Tradição e à noite com a entronização dos reis do Carnaval.

O Carnaval mantém os habituais corsos diurnos e noturnos, em que desfilam os sete carros alegóricos, conhecidos pela sátira político-social, e milhares de foliões mascarados espontâneos, muitos dos quais disfarçados de matrafonas (homens mascarados de mulheres), como é típico no concelho.

Pelo segundo ano, a organização decidiu reduzir de oito para sete os carros alegóricos e permitir a entrada de outros carros carnavalescos no corso diurno só depois de os alegóricos saírem, para facilitar a circulação, face à afluência de pessoas nas ruas.

Pela primeira vez, um dos carros alegóricos, construído com materiais reutilizados, é alusivo ao tema da sustentabilidade, sendo este um evento que quer ser ecológico e incentiva os foliões a usarem o ‘eco-copo’ e a entregarem copos de plástico usados em troca de brindes, como incentivo à redução de resíduos.

Na edição de 2019, dentro do recinto do Carnaval, foram produzidas 13 toneladas de resíduos.

No sábado, durante o corso noturno, realiza-se o tradicional concurso de mascarados, sendo esperada a participação de 40 grupos e 2.500 mascarados, estimou a organização.

Os festejos geram receitas de cerca de 10 milhões de euros na economia local, levando este ano o Ministério da Economia a associar-se ao evento.

A câmara candidatou em 2016 o seu Carnaval a Património Nacional Imaterial, o primeiro passo para vir a ser reconhecido como Património Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).