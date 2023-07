O alerta foi publicado no site da DGAV depois de as autoridades espanholas terem detectado e reportado cinco casos confirmados e dois casos prováveis de botulismo, presumivelmente relacionados com o consumo de tortilha fresca pré-embalada.

Segundo a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição em quatro casos foi identificado o mesmo fabricante, cujo produto é distribuído em Portugal pelo Lidl (Chef Select), Minipreço (Dia) e Auchan.

Um grupo espanhol decidiu, por precaução, retirar voluntariamente do mercado estes produtos e suspender a sua produção, avisando os clientes para não consumirem as tortilhas da marca e as devolverem ao supermercado onde foram adquiridas. Também os super e hipermercados em causa estão a retirar o produto do mercado.

O botulismo é uma doença rara mas grave e potencialmente mortal, causada por uma bactéria que produz esporos que libertam substâncias tóxicas para o sistema nervoso, provocando um quadro de paralisia dos músculos e insuficiência respiratória. Entre os sintomas estão a fadiga, fraqueza, tonturas, visão turva e dificuldade a engolir e falar. Neste caso, o consumidor deverá contactar a linha Saúde 24. Até ao momento não foram identificados casos de botulismo associados ao consumo dos produtos suspeitos em Portugal.