Um porta-voz do Comando Sub-regional da Península de Setúbal detalhou, pelas 01:45, que o trânsito "voltou ao normal por volta das 00:58".

O alerta para um incêndio numa viatura ligeira no tabuleiro da ponte foi dado pelas 23:20 de terça-feira. As chamas foram rapidamente extintas e o incidente não causou qualquer ferido, disse o porta-voz.

O incêndio na viatura que circulava no sentido sul-norte levou ao corte de trânsito, que ficou condicionado nesse sentido e a realizar-se apenas pela via da esquerda, com duas vias condicionadas.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros de Almada, da PSP e da concessionária da ponte.