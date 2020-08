A iniciativa nasceu de uma parceria entre o operador turístico Douro Events, que ficou com a atividade parada devido à covid-19, e a Quinta dos Avidagos, em Alvações do Corgo, concelho de Santa Marta de Penaguião, que está a abrir as portas ao turismo de forma “mais profissional”.

“Esta parceria nasce a partir do momento em que estávamos completamente parados depois da pandemia”, afirmou à agência Lusa Francisco Guedes, da Douro Events, empresa que trabalha há 20 anos no Douro.

No ano passado este operador trabalhou com 2.800 clientes americanos, que chegaram ao território nos barcos hotéis e, desde janeiro de 2020 que, segundo o responsável, está a “faturar zero”.

Foi por isso necessário arregaçar as mangas e nasceu a ideia das viagens nestas viaturas “vintage” que têm a duração de uma hora e meia e partida com hora marcada no Peso da Régua.

Os turistas que passam na cidade duriense são desafiados a um “‘tour’ gratuito” na icónica carinha da Volkswagen, associada ao movimento ‘hippie’, até à propriedade onde a prova de vinhos tem um custo obrigatório e mínimo de 10 euros por pessoa.

A viagem de poucos quilómetros é feita devagar e de janelas abertas para melhor apreciar a paisagem de vinhas e do rio Corgo. O modelo desta carrinha possui duas janelas e foi fabricado até 1975, no Brasil, onde é conhecida como “kombi”.

Pedro Tamagnini recebe e guia os visitantes pela propriedade, pelo armazém de vinho e na adega onde se ultimam os preparativos para a vindima que vai arrancar na próxima semana.