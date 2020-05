Numa carta, endereçada a Thierry Ligonnière, presidente da Comissão Executiva da ANA, hoje divulgada, o organismo representativo dos trabalhadores da empresa de ‘handling’ (assistência em terra nos aeroportos) apelou a que a gestora, detida pela Vinci, “considere adotar temporariamente” várias “medidas de apoio extraordinário às empresas clientes, com especial incidência naquelas que prestam assistência em escala nos seus aeroportos”.

O setor da aviação, e todas as atividades relacionadas, está praticamente paralisado desde o início da pandemia de covid-19.

Assim, a CT apela à “indexação do valor das rendas aplicadas à utilização das infraestruturas, até ao final do corrente ano, aos rácios de perda de atividade relativos ao mês homólogo do ano transato, quer em números de passageiros, quer em número de voos”, bem como a “indexação até ao final do corrente ano das tarifas aplicadas por movimentos”, calculada de forma semelhante.

Os representantes dos trabalhadores pedem depois “a fixação de um período de carência até 12 meses dos pagamentos previstos nos dois pontos anteriores [rendas e tarifas] estabelecendo-se nesse intervalo apenas o reembolso de juros de mora calculados sobre os montantes em dívida”.