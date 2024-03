“O SINTAB [Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal] remeteu, na passada semana, às entidades interessadas, o pré-aviso de greve dos trabalhadores da Nobre Alimentação para o dia 19 de março de 2024, na unidade de Rio Maior, durante todo o dia”, avançou hoje, em comunicado.

De acordo com a estrutura sindical, a decisão de avançar para a greve foi tomada “em unanimidade” pelos mais de 300 trabalhadores que se reuniram, em plenários, no dia 28 de fevereiro.

Os trabalhadores vão protestar contra a “inexplicável irredutibilidade” da administração da Nobre em negociar o caderno reivindicativo.

Entre as reivindicações está um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e de trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, o direito a 25 dias de férias, bem como o fim do recurso à contratação precária.

O sindicato acusou a administração de ter desconsiderado, na última reunião, todas as reivindicações para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores.

A administração manteve “apenas sugestões de possibilidade de intervenção nas condições dos balneários e da cantina”, sem efetivar prazos ou valores de investimento, apontou o SINTAB.

“A administração escuda-se num relatório interno de gestão de menor incremento do volume de negócios, mas sem nunca referir os resultados líquidos, já que esses são altamente positivos e deveriam ter reflexo nos salários”, lamentou.

A Lusa contactou a Nobre e aguarda uma resposta.