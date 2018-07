A concentração na praça do Comércio, em Lisboa, realizou-se no primeiro de cinco dias de greve promovida por uma plataforma sindical composta pela Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP), Sindicato Nacional dos Registos (SNR) e Associação Sindical dos Conservadores dos Registos (ASCR).

Vestidos com camisolas brancas e com cartazes a “pedir justiça salarial no ministério da (in)justiça”, a cerca de meia centena de trabalhadores do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) fez-se ouvir ao gritar “justiça” e “salário igual”, numa vigília que terminou com a entrega no Ministério da Justiça de uma carta com as principais reivindicações.

Em causa está a revisão das carreiras e do sistema remuneratório, que os sindicatos defendem que deve ser feita em conjunto.

Segundo os sindicatos, esta revisão já não é feita há 17 anos.