“Era o único dia do verão em que as populações do interior iam à praia depois de uma grande caminhada a pé, acompanhadas por animais, charretes e carroças, numa espécie de cortejo que tentamos recriar com esta festa”, explicou hoje à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Santo André, David Gorgulho.

As Festas de São Romão incluem dois cortejos etnográficos, no sábado e no domingo, com mais de 50 elementos do Grupo de Dança Típica da Queimada (Melides) a "recriar ao detalhe" a ida à praia das populações que residiam nas freguesias rurais e montes de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

“O objetivo é recordar o final da faina agrícola. Por isso, a maioria dos elementos surge com trajes antigos do campo e esta encenação gera uma curiosidade muito grande por parte dos banhistas e, em particular, dos turistas que todos os anos escolhem esta zona para passar férias”, referiu o autarca.

De acordo com a tradição, após os cortejos, logo pela manhã, as pessoas instalam-se no areal da costa de Santo André “com as suas tendas, comes e bebes” e “partilham uma refeição com todos os banhistas”, seguindo-se o banho de mar com os trajes típicos da época e animação na praia.