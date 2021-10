“Informa-se ainda que o transporte de atletas para o local da partida é efetuado, exclusivamente, através dos autocarros dedicados para o efeito e com partida no Parque das Nações”, adianta a concessionária da travessia rodoviária sobre o rio Tejo.

No comunicado, a Lusoponte “agradece” a compreensão de todos os clientes “para os incómodos” que o evento possa vir a causar.

Depois do interregno em 2020, devido à pandemia da covid-19, a Maratona de Lisboa, a Meia Maratona e a Mini Maratona voltam ao calendário nacional e internacional, no domingo, e contarão com a participação de alguns dos melhores atletas das várias especialidades, num evento que decorrerá com algumas restrições, como o número limitado de 11.500 participantes.

A 21.ª edição da Meia Maratona, com partida às 10:30 na Ponte Vasco da Gama e meta na Praça do Comércio, decorrerá em simultâneo com a Mini Maratona, numa distância de oito quilómetros.