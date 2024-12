Em comunicado publicado na sua página na Internet, a IP refere que os trabalhos na Estrada Nacional 6 (EN6), mais conhecida como Avenida Marginal, vão incidir na limpeza dos sumidouros e conservação da sinalização vertical.

De acordo com a IP, para a execução dos trabalhos e garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra “será necessário proceder a constrangimentos à circulação rodoviária”.

Estes constrangimentos serão realizados na via do lado direito de cada sentido de trânsito, de forma não simultânea, bem como na via junto ao separador central (onde este existe), com recurso a circulação alternada regulada por sinaleiros, lê-se na nota.

Os trabalhos vão afetar principalmente a União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, assim como a União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias.

Segundo a informação divulgada, os trabalhos vão decorrer entre as 08h00 e as 17h00.