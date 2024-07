Fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto explicou à Lusa, pelas 21:45, que o trânsito nas vias envolventes ao complexo onde deflagrou hoje um forte incêndio, como o acesso à rotunda AEP, estava normalizado.

A exceção é a rua Manuel Pinto Azevedo, onde continuam os meios posicionados em trabalhos de rescaldo, acrescentou.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:00 mantinham-se no local 80 operacionais, apoiados por 31 viaturas.

Ao final da tarde, o comandante dos Sapadores Bombeiros, Carlos Marques, tinha destacado à Lusa que o fogo estava “completamente extinto”.

Segundo Carlos Marques, o fogo atingiu uma zona de armazém e os escritórios da Auto Sueco naquela zona: “Isto é um armazém (…) eu julgo que não tinha carros, tem peças, lubrificantes, isso está destruído, os escritórios também estão destruídos”.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:38 e no local chegaram a estar mais de 100 operacionais apoiados por 45 veículos das três corporações do município do Porto, de Matosinhos, Maia, Pedrouços e Areosa – Rio Tinto.

O operacional referiu também que “não se sabe a causa do incêndio” e que no local estão elementos da PSP.