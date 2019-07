Os 50 anos da descida na Lua dos astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin, com Michael Collins no módulo de comando em órbita do satélite natural da Terra podem ser revividos através das transmissões das imagens originais difundidas pela CBS, que decorrerão no canal de televisão da NASA e noutras plataformas.

Por todo o mundo, com ênfase para os Estados Unidos, exposições, instalações artísticas e jornadas de observação astronómica marcam o ano na comunidade científica.

Em Portugal, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, assinala a data em Constância, onde a festa de astronomia Astrofesta inclui sessões de Planetário com filme da missão Apollo XI, visitas orientadas às exposições "Física do Voo- Avião T33", palestras e cursos práticos onde os visitantes aprendem a usar telescópios, a fotografar o céu e a escutar e a conhecer as galáxias distantes.

No Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, 75 crianças terão hoje um acordar diferente depois de passarem a noite no pavilhão, num ambiente que recria o dia de 1969, com tarefas que evocam o trabalho dos astronautas da missão Apollo XI.