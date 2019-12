A Rodoviária do Oeste, que opera em Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré e Peniche, também admite “reestruturar a oferta a partir de março” nas carreiras que partem destes concelhos para Lisboa, afirmou à Lusa o diretor Orlando Ferreira.

O responsável justificou a medida não só para fazer face a uma maior procura decorrente da redução generalizada do valor dos passes, mas também para responder aos estudantes universitários, que estão cada vez mais a comprar o passe sub-23, tendo em conta a falta de habitação a preços acessíveis na capital.

No Bombarral, com o aumento da procura, a carreira para Lisboa vai ser autonomizada da das Caldas da Rainha, com a criação de uma nova linha direta.

As três operadoras já começaram a vender os passes com os novos valores a vigorar a partir de 2020 e definidos pela Comunidade Intermunicipal do Oeste.

A OesteCim e os municípios da região decidiram investir 1,6 milhões de euros para reforçar a verba do Plano de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes (PARTT), com o objetivo de reduzir o valor dos passes inter-regionais para Lisboa pela segunda vez, depois das alterações implementadas desde abril deste ano.

A partir de janeiro de 2020, os passes inter-regionais passam a ter um custo de 70 euros para utentes dos transportes públicos dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.

Desde abril que o mesmo título custa 97 euros em Arruda dos Vinhos, 112 euros em Alenquer e Sobral de Monte Agraço e 116 euros em Torres Vedras.

Já para os concelhos de Alcobaça, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos e Peniche, o passe inter-regional será de 80 euros a partir de 2020.

Os novos valores já incluem os custos com Metro e Carris, dentro da Área Metropolitana de Lisboa.

Em 2019, o Estado atribuiu à região 1,3 milhões de euros, montante a que a OesteCim somou mais 650 mil euros para implementar um passe municipal (dentro do perímetro de cada concelho) de valor não superior a 30 euros, um passe até 40 euros para as deslocações intermunicipais (dentro do território da OesteCim) e 30% de descontos nos passes para ligações inter-regionais com os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), da Lezíria do Tejo e da Região de Leiria.

Porém, entre as “cerca de 5.000 pessoas que se deslocam diariamente entre o Oeste e a AML”, foi patente, no último ano, “o sentimento de falta de equidade” em relação aos “40 euros aplicados aos passes sociais na AML”, sublinhou a OesteCim num comunicado.

A região Oeste é composta pelos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, Peniche, do distrito de Leiria, e por Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, do distrito de Lisboa.