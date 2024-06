Apenas em abril, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 6,0 milhões de passageiros (mais 2,3% em termos homólogos).

Entre janeiro e abril, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, ainda que tenha havido uma queda no número de passageiros desembarcados (-2,4%) e embarcados (-2,4%) face ao mesmo período de 2023. Reino Unido e Espanha ocuparam a segunda e terceira posição, respetivamente, a Alemanha a quarta posição e Itália a quinta posição.

Ainda nos primeiros quatro meses de 2024, o aeroporto de Lisboa movimentou 53,4% do total de passageiros (10,5 milhões, uma variação homóloga de 5,2%) e o aeroporto do Porto 23,0% do total (4,5 milhões de passageiros, mais 5,6% em termos homólogos). O aeroporto de Faro movimentou 2,1 milhões de passageiros (variação de 2,4%).

Quanto ao movimento de carga e correio, em abril, foram transportadas 21 mil toneladas, mais 14,4% do que em abril de 2023. Já no acumulado dos quatro meses até abril, o movimento de carga e correio cresceu 13,8% para 81 mil toneladas.