Durante o período de interrupção desse serviço, durante toda a manhã e tarde de quinta-feira, o transporte de passageiros foi realizado como habitual, de acordo com os horários em vigor.

A Transtejo é responsável pela ligação fluvial do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, enquanto a Soflusa faz a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.

Desde o início da semana que o serviço fluvial de passageiros entre Lisboa e os concelhos do Seixal e Montijo também estiveram com constrangimentos nos períodos de ponta da manhã e da tarde.

Para hoje, a empresa não tem até ao momento qualquer aviso de problemas nestas ligações.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a empresa explicou que as perturbações de serviço registadas nas ligações fluviais do Montijo e do Seixal resultaram de avarias inesperadas nos navios.

Entretanto, a Transtejo-Soflusa anunciou também na sua página da internet que, a partir de janeiro, vai disponibilizar mais 100 lugares em cada navio que opera na ligação fluvial Barreiro – Terreiro do Paço.

"Atenta à procura registada nesta ligação fluvial, a TTSL desenvolveu e implementou o projeto que, previamente aprovado pela DGRM – Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, contempla 100 novos assentos e duas jangadas salva-vidas adicionais (com capacidade para 50 pessoas cada), em cada navio.

A partir de 01 de janeiro, os barcos que asseguram a ligação entre o Barreiro e Lisboa passam assim a transportar 700 passageiros em cada viagem.