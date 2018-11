“Vamos investir 14 milhões de euros. No primeiro semestre vamos reforçar a rede com 60 novos autocarros amigos do ambiente. Vamos adequar a rede TCB às necessidades da população, conferindo uma maior fiabilidade e conforto no serviço de transporte prestado, bem como contribuir para uma melhor qualidade do ar e da redução da poluição sonora”, revelou à agência Lusa João Pintassilgo (PS).

O vice-presidente avançou que a medida ocorre “face ao aumento significativo da procura”, em cerca de 10%.

Segundo o autarca, será reposto o percurso das carreiras 01 e 02, e reforçadas a 14 e 15 na urbanização dos Fidalguinhos, além da criação de uma nova carreira que permita ligar a Estrada da Amizade com Santo André e o centro do concelho.

A agência Lusa falou com o vice-presidente do Barreiro na sequência do lançamento de uma petição com cerca de 300 assinaturas, que exige a reposição das carreiras números 01 e 02 na urbanização dos Fidalguinhos.