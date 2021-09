Segundo a STCP, as diversas linhas de autocarro voltam a operar mediante o denominado “Horário Normal”, que se traduz “num reforço, essencialmente, nos horários de ponta, respondendo desta forma ao aumento da procura que, habitualmente, se verifica nesta altura”.

Toda a informação sobre os horários e frequências das linhas da rede STCP estão disponíveis no ‘site’ da empresa (www.stcp.pt), identificados como “Normal”, bem como nas diversas paragens de autocarro.

No que se refere às modalidades de tarifários para estudantes, a assinatura Andante Sub13 (gratuita) destina-se a todas as crianças dos 4 até aos 12 anos (inclusive), residentes na Área Metropolitana do Porto, e permite a utilização gratuita dos transportes públicos integrados no sistema intermodal Andante em toda a Área Metropolitana do Porto.

A assinatura Andante 4_18 atribui 25% ou 60% de redução no preço da assinatura mensal normal a estudantes com idades entre os 4 e os 18 anos (inclusive), matriculados no ano letivo 2021/22 e que não beneficiam de transporte escolar assegurado pelas câmaras municipais.

Alunos com idade até 12 anos (inclusive) devem optar pela assinatura Sub13.

A assinatura Andante Sub23 é dirigida a alunos do Ensino Superior, com idade igual ou inferior a 23 anos (24, no caso dos cursos de Medicina e Arquitetura), e garante um desconto de 25% para os alunos em geral e 60% para aqueles que sejam beneficiários de ação social neste tipo de ensino (alunos beneficiários de bolsa, por motivos económicos).

Os alunos da Universidade do Porto podem efetuar a renovação ‘online’, via plataforma estudante.tip.pt.

A assinatura Andante 3Z Porto. é oferecida a jovens com domicílio fiscal na cidade do Porto e a estudantes que comprovem estudar e residir na cidade, com idades entre os 13 e os 18 anos, válida para três zonas andante contíguas (é obrigatório que, pelo menos uma delas seja no Porto).

Os estreantes na assinatura Andante 3Z Porto., deverão seguir os procedimentos pelo link https://cartao.porto.pt/.

Em Vila Nova de Gaia, segundo a STCP, o município assume o custo das assinaturas de transportes públicos para os alunos do ensino superior público e privado residentes em Gaia, a frequentar estabelecimentos dentro da Área Metropolitana do Porto.

Assegura, também, a gratuitidade para os estudantes dos 13 aos 18 anos que estudem em Gaia ou fora do concelho.

Após a validação da inscrição por parte da Câmara de Vila Nova de Gaia, o aluno deverá dirigir-se a uma Loja Andante ou uma bilheteira CP com venda Andante para efetuar o primeiro carregamento.

Nos meses seguintes, o cartão Andante deverá ser carregado numa Máquina de Venda Automática (estações Metro do Porto ou CP Porto), numa Loja Andante ou bilheteira CP com venda Andante.

A STCP é a maior operadora de transportes públicos na Área Metropolitana do Porto, estando presente nos concelhos do Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo.