Já no setor da banca, o nível de satisfação dos clientes não aumentou face a 2018, especialmente na relação qualidade-preço, devido “às taxas e comissões associadas aos produtos e serviços bancários, às remunerações nos depósitos e aplicações a prazo e às taxas praticadas no crédito”.

O serviço de comunicações lidera as reclamações, “com destaque para o serviço de internet fixa, onde 30,6% dos inquiridos apresentaram reclamação no último ano, internet móvel (25,5%) e serviço telefónico móvel (24,8%)”.

Contudo, há que salientar que em 2019 todos os setores, com exceção da banca e seguros, aumentaram no nível de satisfação dos clientes, face a 2018, sendo que “o Banco Crédito Agrícola, CA Seguros, CA Vida, Vodafone, OZ Energia, Galp e Águas de Coimbra são as empresas que alcançaram a maior satisfação do cliente”, na 20.ª edição do ECSI Portugal.