“O Conselho Intermunicipal deliberou que a partir de 01 de janeiro de 2020 os preços do bilhetes simples e pré-comprados terão um desconto de 25% sobre o preço de venda ao público e que os passes sociais terão um desconto de 35% sobre o preço de venda ao público”, lê-se no comunicado da CIM.

A proposta de redução tarifária a aplicar em 2020, segundo o documento, foi aprovada em reunião extraordinária do conselho intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, enquanto autoridade de transportes, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART).

A nota de imprensa diz ainda que o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, esclareceu que apesar do Orçamento do Estado para 2020 ainda não estar aprovado, “a CIM considerou importante evitar qualquer tipo de interrupção dos descontos aplicados nestes serviços, a bem das populações.”

“A CIM Viseu Dão Lafões lançou já, no início do mês de dezembro, o concurso público internacional com vista à concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros, na região Viseu Dão Lafões, tendo sido, aliás, uma das primeiras comunidades intermunicipais do país a fazê-lo”, destacou.