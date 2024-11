De acordo com o mapa de pessoal dos SMTUC para 2025, documento aprovado na segunda-feira e consultado hoje pela agência Lusa, há um total de 44 vagas de motoristas por preencher para 2025, representando cerca de 13% do total de postos de trabalho considerados necessários pelos SMTUC para cumprir aquela função em 2025.

Através daquele documento refere-se que há 335 postos de motoristas necessários, estando 290 ocupados e 45 lugares vagos (um deles cativo em mobilidade intercarreiras).

O mapa de pessoal, que foi aprovado por unanimidade, determina um total de 555 postos de trabalho nos SMTUC para 2025, sendo a maioria das vagas por preencher na categoria de motorista, trabalhadores que os serviços e a própria Câmara já admitiram ter uma grande dificuldade em recrutar, tendo concursos abertos em permanência.

O Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP) dos SMTUC, também aprovadas na reunião do executivo de segunda-feira (com quatro votos contra do PS e uma abstenção da CDU), também reconhece a falta de funcionários.

“A redução de trabalhadores, que se tem verificado nos últimos anos, associada às dificuldades de renovação e fixação de quadros, transversal às várias categorias profissionais, é particularmente acentuada na categoria de assistentes operacionais, com funções de agente único [motorista] e com funções na área de manutenção, ampliando de forma significativa e muitas vezes incontornável as condições de operação”, refere o conselho de administração dos SMTUC no documento discutido na reunião do executivo.

Os SMTUC preveem que em 2025 “estas dificuldades possam ser agravadas pela pressão no mercado que outros operadores possam exercer na busca de motoristas”, ano em que deverá entrar em operação o Sistema de Mobilidade do Mondego, assim como a nova concessão de transportes públicos intermunicipais da região de Coimbra.

Em setembro, a Câmara de Coimbra aprovou uma proposta de redução temporária da oferta dos SMTUC face à falta de motoristas nos seus quadros, reconhecendo, na altura, um défice de “32 elementos relativamente às necessidades do serviço”.

A proposta registava mais de 22 mil circulações suprimidas nos SMTUC no primeiro semestre de 2024 (de um total de mais de 360 mil programadas), 23,3% das quais por falta de motoristas.

As GOP e Orçamento dos SMTUC perspetivam um orçamento de 39,9 milhões de euros, subindo cerca de dez milhões face a 2024, devido à renovação da frota.

Depois da entrada ao serviço de dez novos autocarros standard e 12 miniautocarros em 2024, prevê-se que em 2025 sejam integrados na frota 30 novos autocarros elétricos, para substituir os autocarros mais antigos – que obrigaram num passado recente a supressão de viagens.

Para 2025, os SMTUC preveem um ligeiro aumento de passageiros (de 11,7 milhões para 12,4 milhões) e uma redução da idade média da frota de 11,2 anos para nove anos.