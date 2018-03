“Estamos convencidos que com a entrada em funcionamento do Aroeira, esta segunda-feira, com a entrada em funcionamento do Castelo, com a saída do estaleiro do Fernando Namora, que está em Peniche, iremos poder começar finalmente a ter navios de reserva na Transtejo para poder voltar a ter alguma regularidade e segurança quando dizemos aos passageiros que iremos cumprir os horários”, disse Marina Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Transtejo/Soflusa.

De acordo com Marina Ferreira, “isto já deveria ter acontecido, mas o mau tempo dos últimos 15 dias atrasou os trabalhos”.

"É nossa convicção de que, até ao final do mês, a frota da Transtejo tenha condições de navios operacionais e em reserva para dar a garantia aos seus passageiros", acrescentou a responsável, hoje ouvida na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, acerca das dificuldades verificadas nas ligações fluviais com Lisboa.